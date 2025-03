Mannheimer Innenstadt weiträumig abgesperrt

In Mannheim ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.

Nachdem in Mannheim ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, ist die Innenstadt nach Polizeiangaben weiträumig abgesperrt worden. Es könne sein, dass die Absperrmaßnahmen noch bis in den späten Abend andauern würden, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Nach Angaben der Polizei gibt es auch im benachbarten Ludwigshafen wegen des Einsatzes in Mannheim vermehrte Kontrollen. Man unterstütze mit Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich und auf den Brücken nach Mannheim, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in der rheinland-pfälzischen Nachbarstadt von Mannheim mit.

In Mannheim war nach Polizeiangaben ein Auto mitten in der Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Dabei kamen nach Angaben aus Sicherheitskreisen zwei Menschen ums Leben, weitere wurden laut Polizei verletzt. Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen.