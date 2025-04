Mannheim verliert auch zweites DEL-Halbfinale gegen Berlin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben auch das zweite Playoff-Halbfinale gegen Meister Eisbären Berlin verloren. Das Team von Trainer Dallas Eakins unterlag dem Titelverteidiger 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) und liegt in der Serie best-of-seven mit 0:2 zurück. Für das Finale benötigt eine Mannschaft vier Erfolge. Damit stehen die Adler bereits im dritten Aufeinandertreffen am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Berlin unter Druck.

Vor 13.600 Zuschauern hatten die Gastgeber einmal mehr Probleme, Tore zu schießen. Nur einmal in acht Playoff-Partien in dieser Spielzeit gelangen den Adler-Profis mehr als zwei Tore. Gegen Berlin blieb das Eakins-Team am Freitagabend sogar komplett ohne Erfolgserlebnis. Der Champion war dagegen eiskalt: Marcel Noebels (31. Minute) und Eric Hördler (35.) sorgten im Mitteldrittel mit ihren Treffern für die Entscheidung.

»Sie haben dreckige Tore erzielt. Wir hatten Chancen und haben sie nicht genutzt«, monierte Coach Eakins nach Spielende bei MagentaSport. »Es war ein emotionales Spiel.«