Mannheim siegt in München: Ausgleich in den DEL-Playoffs

Die Adler Mannheim gewinnen Spiel vier in München und gleichen in der Playoff-Serie aus.

Die Adler Mannheim haben die Viertelfinale-Serie in der Deutschen Eishockey Liga gegen den EHC Red Bull München ausgeglichen. Nach zwei deutlichen 2:5-Niederlagen gewann das Team von Trainer Dallas Eakins in München mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). In der Serie best-of-seven steht es nun 2:2.

Nationalstürmer Marc Michaelis schoss die verbesserten Adler in Überzahl mit 1:0 in Führung (3. Minute). Trotz Münchner Überlegenheit und einer stark beanspruchten Defensive um den guten Adler-Torhüter Arno Tiefensee traf nur das Eakins-Team im Mittelabschnitt: Jyrki Jokipakka erhöhte auf 2:0 (36.).

Nach einem überharten dritten Spiel mit vielen Strafzeiten und Prügeleien war es diesmal in München deutlich ruhiger. Am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) geht das Viertelfinale in Mannheim weiter.