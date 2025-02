Mann zielt auf Restaurantbesucher - mit Spielzeugpistole

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Mann mit einer Pistole Restaurantbesucher bedroht haben soll, ist in Lörrach die Polizei zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich die Waffe aber als Spielzeugpistole heraus. Sie wurde in einem Blumentopf gefunden. Der 22-Jährige sei am späten Montagabend mit Bekannten auf einem Platz gewesen und habe mit der Spielzeugpistole auf Besucher eines Restaurants gezielt. Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Er verhielt sich den Angaben nach aggressiv und kam deshalb in Gewahrsam.