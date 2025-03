Mann zieht Phosphorbombe aus der Aich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat eine britische Phosphorbombe aus dem Weltkrieg in der Aich in Aichtal (Landkreis Esslingen) gefunden. Er hatte den Gegenstand am Samstagnachmittag in der Annahme aus dem Fluss gezogen, dass es sich dabei um Metallschrott handelt, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Versuch, die 15 Kilogramm schwere Bombe aus dem Wasser zu ziehen, fing diese demnach an zu qualmen. Der Mann wählte den Notruf.

Die Fundstelle und die L1185 wurden für etwa zwei Stunden abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich um die Bergung und fachgerechte Entsorgung der Bombe.