Aktuell Land

Mann zerrt Jungen in Fahrzeug: Versuchte Freiheitsberaubung

Ein 51-Jähriger soll in Böblingen einen zehn Jahre alten Jungen in einen Kleintransporter gezerrt haben. Zwei Zeugen hörten am Mittwoch die Hilferufe des Jungen und befreiten ihn aus dem Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Sie hielten den Tatverdächtigen fest, sodass die Polizei den Mann vorläufig festnehmen konnte. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.