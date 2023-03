Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Arbeiten im Wald ist ein 40 Jahre alter Mann in Ammerbuch (Kreis Tübingen) von einem Baum erschlagen worden. Der Baum sei am Freitagnachmittag gefällt worden und habe den Mann getroffen, der noch an Ort und Stelle gestorben sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 29 Jahre alter Kollege von ihm wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.