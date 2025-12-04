Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mann wird beim Überbrücken seines Autos schwer verletzt

Beim Versuch, sein Auto mit einem Kabel zu überbrücken, rollt der Wagen plötzlich los. Ein 69-Jähriger wird eingeklemmt und schwer verletzt.

Polizei - Symbolbild
Ein 69-Jähriger wird beim Überbrücken seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
Ein 69-Jähriger wird beim Überbrücken seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild)
Foto: Daniel Karmann/DPA

Ein 69-jähriger Mann ist beim Überbrücken seines Autos in Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, half ein 32 Jahre alter Mann am Morgen dem Mann beim Starten seines Wagens. Während des Überbrückens rollte das Auto des älteren Mannes aus unbekannter Ursache nach vorn.

Dabei wurde der 69-Jährige, der gerade zwischen seinem und dem anderen Auto stand, eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

© dpa-infocom, dpa:251204-930-378037/1