Mann wird beim Überbrücken seines Autos schwer verletzt

Ein 69-Jähriger wird beim Überbrücken seines Autos eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild)

Ein 69-jähriger Mann ist beim Überbrücken seines Autos in Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, half ein 32 Jahre alter Mann am Morgen dem Mann beim Starten seines Wagens. Während des Überbrückens rollte das Auto des älteren Mannes aus unbekannter Ursache nach vorn.

Dabei wurde der 69-Jährige, der gerade zwischen seinem und dem anderen Auto stand, eingeklemmt und schwer verletzt. Er kam ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.