Mann wird bei Überfall lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 69-Jähriger ist bei einem Überfall im Enzkreis lebensgefährlich verletzt worden. Zwei unbekannte Täter griffen den Mann nach ersten Erkenntnissen vor seinem Haus in Birkenfeld mit einer Hiebwaffe an, wie die Polizei mitteilte. Die Täter nahmen demnach die Brieftasche des Opfers an sich und flüchteten. Der 69-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Er befand sich nach dem Angriff am Freitagnachmittag zunächst auf der Intensivstation. Sein Zustand habe sich im Laufe des Wochenendes stabilisiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung sowie schweren Raubs und suche nach Menschen, die Hinweise zur Tat geben könnten.