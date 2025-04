Mann will Zug in Waldshut-Tiengen erwischen und springt in Gleisbereich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Um seinen Zug noch zu erwischen, ist ein 27 Jahre alter Mann am frühen Morgen in den Gleisbereich eines Bahnhofs in Waldshut-Tiengen (Landkreis Waldshut) gesprungen. Der Lokführer der einfahrenden Regionalbahn leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erreichte den gegenüberliegenden Bahnsteig, bestieg den Zug und wurde schließlich dort von den Beamten angetroffen.

Der 27-Jährige wird sich den Angaben zufolge wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten müssen. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt, in dem Zug hatten sich den Angaben zufolge noch keine Reisenden befunden. (pol)