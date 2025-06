Mann will Wespennest mit Deo entfernen - Feuer auf Dachboden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat ein Wespennest unter einem Dachziegel mit einem Deospray bekämpft und dadurch einen Brand auf einem Dachboden in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) ausgelöst. Der 41-Jährige habe am Samstag so lange mit dem Deospray auf die Stelle gesprüht, dass sich eine enorme Hitze entwickelt habe, teilte die Polizei mit. Dadurch entzündete sich das Dämmmaterial des Dachstuhls. Auch ein Dachfenster sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehrleute brachten das Feuer den Angaben nach schnell unter Kontrolle und verhinderten, dass sich die Flammen weiter auf dem Dachboden ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Das Mehrfamilienhaus sei weiter bewohnbar. Nun werde gegen den 41-Jährigen ermittelt.