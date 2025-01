Mann will kochen und entfacht Feuer im Keller

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 67-Jähriger hat in seinem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer entfacht und dadurch einen Feuerwehreinsatz in Aalen ausgelöst. Der Mann habe kochen wollen und dazu mehrere kleine Holzscheite am Mittwoch entzündet, sagte ein Sprecher der Polizei. Als viel Rauch aufstieg, habe der Senior das Feuer selbst wieder gelöscht.

Andere Hausbewohner seien allerdings auf den Rauch, der aus dem Keller drang, aufmerksam geworden und riefen die Feuerwehr. Schäden sind laut Polizei durch das Feuer nicht entstanden.