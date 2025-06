Mann will Hund von Bahngleis holen und wird von Zug erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat am Bahnhof in Wannweil (Kreis Reutlingen) wohl seinen Hund retten wollen und ist von einem herannahenden Zug tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Auch das Tier starb noch am Bahnhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprang der Hund am Montagabend vom Bahnsteig ins Gleisbett. Der Mann wollte ihn wohl retten und übersah dabei einen heranfahrenden Zug, der sowohl ihn auch als seinen Hund erfasste. Die Bahnstrecke war zwei Stunden gesperrt.