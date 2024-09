Mann wehrt sich gegen Abschiebehaft - Polizeibeamte verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll am Wochenende mehrmals Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Unter anderem auch, als die Beamten ihn in eine Abschiebehaftanstalt bringen wollten, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Marokkaner lag demnach ein Abschiebehaftantrag der Ausländerbehörde vor.

Der 37-Jährige sollte am Samstagabend nach einem Ladendiebstahl in der Karlsruher Innenstadt festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach trat er nach den Beamten und beleidigte sie. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt.

Insgesamt vier Polizeibeamte verletzt

Am Sonntag sollte der Mann in die Abschiebehaftanstalt gebracht werden. Laut Polizei wurde er beim Transport zum Streifenwagen aggressiv, gab einem Polizisten einen Kopfstoß und biss ihm in den Oberarm. Der Beamte konnte den Angaben zufolge seinen Dienst nicht fortsetzen. Eine weitere Polizistin sei leicht verletzt worden.

Wie es für den 37-Jährigen weitergeht, war zunächst unklar. Er müsse sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.