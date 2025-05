Mann wegen Kopfstoß gegen Polizisten in Haft

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen hat es in einer Nacht zwei Auseinandersetzungen gegeben. (Symbolbild)

Nach einem mutmaßlichen Kopfstoß gegen einen Polizeibeamten in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 41 Jahre alte Verdächtige sei am Donnerstag im Sigmaringer Stadtgebiet vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

In der LEA war es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Auseinandersetzung unter Bewohnern gekommen. Die Beteiligten sollen hochaggressiv und großteils angetrunken gewesen sein und teils unter Drogen gestanden haben. Als hinzugerufene Polizisten vier der Beteiligten in Gewahrsam nehmen wollten, soll einer der Männer einen Polizisten mit einem Kopfstoß angegriffen haben. Der Beamte wurde demnach leicht verletzt.