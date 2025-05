Mann vor Straßenbahn gestoßen - Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Stoß eines Mannes vor eine einfahrende Straßenbahn in Mannheim ist ein 36-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Verdächtige soll aus bislang unklaren Gründen am Samstag mit einem 64-Jährigen in Streit geraten sein, hieß es weiter. Der 36-Jährige habe dabei die Straße hinter dem Mann im Blick gehabt. Als die Straßenbahn einfuhr, soll der Verdächtige seinen Kontrahenten gestoßen haben. Der verlor dadurch das Gleichgewicht und fiel hinterrücks vor die einfahrende Bahn.

Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Kurz nach dem Vorfall wurde der 36-Jährige in der Nähe festgenommen. Dabei sei er »deutlich alkoholisiert« gewesen. Am Sonntag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ. Die Kripo ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft.