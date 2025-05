Mann vor Müllfahrzeug gestoßen – Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Stoß eines Mannes vor ein Müllfahrzeug in Eisingen (Enzkreis) ist der 29-jährige Verdächtige in Haft gekommen. Das habe ein Haftrichter bei der Vorführung am Sonntag beschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

Der Verdächtige habe am Samstagmorgen mit einem 18-Jährigen heftig gestritten, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Der Streitgrund war vorerst unklar. Dabei soll er den jungen Mann auf die Straße vor ein Müllfahrzeug gestoßen haben. Dieses habe nicht mehr anhalten können und den 18-Jährigen teilweise überrollt.

Der 29-Jährige flüchtete daraufhin. Bei der anschließenden Fahndung wurde er von der Polizei entdeckt und festgenommen. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.