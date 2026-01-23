Mann vor Gericht nach 30-stündigem Martyrium der Ex-Freundin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Martyrium der Frau soll mehr als 30 Stunden gedauert haben. Getrieben von blinder Wut und schier grenzenloser Eifersucht hat ein Mann seine Ex-Freundin nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft entführt, misshandelt und fast nackt durch die Innenstadt von Künzelsau gezerrt, wie die Staatsanwaltschaft dem 29-Jährigen zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Heilbronn vorwarf. Erst zwei Tage später war der schwer verletzten Frau die Flucht gelungen.

Dem vorbestraften Mann mit deutscher und algerischer Staatsbürgerschaft werden unter anderem versuchter Mord und Freiheitsberaubung vorgeworfen. »Ich gebe die Taten alle zu«, sagte er. »Ich wollte sie aber nicht töten, das war nicht meine Absicht.« Sein Verhalten erklärt er sich durch seinen anhaltenden Drogenkonsum.

Weltbild in Schieflage

Der Angeklagte sei »im vehement übersteigerten Maße eifersüchtig« gewesen, warf ihm die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage vor. Die Beziehung zu seiner Freundin sei damals geprägt gewesen von einem »dominanten Über- und Unterordnungsverhältnis«. Die Frau sei immer wieder »bestraft« worden. Sie sei unter anderem geschlagen und misshandelt worden für vermeintliche Beziehungsverfehlungen - unter anderem mit einer Stabtaschenlampe und einem Staubsaugerrohr, wie es weiter hieß.

Dennoch habe die Frau nach einer ersten Trennung den Kontakt erneut aufgenommen, bis sie schließlich Mitte Juni endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen und Schutz im Frauenhaus gesucht habe. Dort habe sie der Ex-Partner während ihrer Raucherpause entführt. »Es ging ihm darum, sein in Schieflage geratenes Weltbild wieder geradezurichten«, sagte der Staatsanwalt.

Das mutmaßliche Opfer habe in der zweiten Nacht in Gewalt seines Peinigers einen Notruf absetzen und die Polizei zu einer Gartenhütte in Künzelsau führen können, heißt es in der Anklage weiter. Dort war der Mann aus Pforzheim festgenommen worden.