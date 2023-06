Aktuell Land

Mann von Traktor geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) von seinem Traktor auf die Straße geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 57-Jährige war mit dem landwirtschaftlichen Gefährt auf einer Kreisstraße unterwegs, als ein 25-Jähriger von hinten mit seinem Auto in den Traktor krachte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.