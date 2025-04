Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein Fußgänger ist in Ostfildern von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde er mehrere Meter von der Bahn mitgezogen und blieb im Gleisbett liegen. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 42 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Rettungskräfte betreuten den Bahnfahrer, seinen Kollegen aus einer entgegenkommenden Bahn sowie Schüler, die den Unfall mitbekommen hatten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am Morgen einen unbeschrankten Bahnübergang für Fußgänger überquert und dabei wohl die heranfahrende Bahn übersehen. Der Fahrer hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch eine Notbremsung zu verhindern.

In Stuttgart kam es im Jahr 2024 zu 107 Unfällen mit Stadtbahnen. Laut Polizei verursacht das Fahrpersonal selbst nur einen kleinen Teil der Unfälle. In einem Großteil der Fälle sind die Fahrer anderer Fahrzeuge verantwortlich, 15 Unfälle führt die Polizei auf Unachtsamkeit oder Eile von Fußgängern zurück.