Mann von Skorpion gestochen

Ein Skorpion hat einen Mann in Eislingen (Kreis Göppingen) in den Finger gestochen. Der 53-Jährige hatte das exotische Tier am Mittwoch in seiner Kühltasche bemerkt und es mit einem leeren Honigglas eingefangen. Dabei kam es zu dem Stich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Gift wirkte ähnlich ungefährlich wie der Stich einer Biene. Die Polizei brachte den schwarzen Skorpion in den Tierpark Göppingen. Wie das Tier genau in die Tasche gelangte, war unklar. Die Polizei vermutete, dass es bei der Arbeit des Mannes auf einer Baustelle möglicherweise in dessen Kühltasche gekrabbelt sei. Es ist in kurzer Zeit bereits der zweite Skorpion, der an den Tierpark Göppingen übergeben wurde. Am Samstag fing der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Göppingen ein weiteres Tier. Woher es kam, war hier ebenfalls unklar. (dpa)