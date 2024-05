Aktuell Land

Mann von Radlader überrollt: Tödliche Verletzungen

Ein 36-Jähriger ist von einem Radlader in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der 46 Jahre alte Fahrer hatte den Mann beim Verladen von Kompost auf einer Erddeponie erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Versuch eines Notarztes den Mann zu reanimieren, blieb erfolglos. Nach dem Vorfall am Mittwochvormittag nahm die Polizei Ermittlungen zu den weiteren Umständen auf.