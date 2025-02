Mann von eigenem Auto mitgeschleift und gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 71-Jähriger ist in Stuttgart von seinem eigenen Auto mitgeschleift und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte den Wagen am Nachmittag auf einem am Hang gelegenen Parkplatz abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Als er aussteigen wollte, sei das Fahrzeug wegen des Gefälles ins Rollen gekommen.

Der Mann sei gestürzt, zwischen Fahrzeug und Boden eingeklemmt und mehr als 60 Meter über den Parkplatz mitgeschleift worden. Der Wagen kam erst an einer Böschung zum Stehen. Der 71-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.