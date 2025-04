Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist beim Fällen eines Baumes in Waldburg (Kreis Ravensburg) am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 72-Jährige habe nicht bemerkt, dass er im Fallbereich des Baumes stand, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Mann hatte den Baum gefällt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Wie es genau zu dem Unfall am Mittwoch kam, werde noch ermittelt.