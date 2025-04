Mann versprüht Tierabwehrspray in Linienbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat in Rastatt Tierabwehrspray in einen Linienbus gesprüht und ist geflüchtet. Zuvor hatte der 49-Jährige am Dienstagmorgen bereits andere Fahrgäste beleidigt und mit einem Regenschirm attackiert, wie die Polizei mitteilte. An einer Haltestelle stieg der Mann an der Hintertür aus dem Bus, lief zur Vordertür, versprühte das Abwehrspray und flüchtete.

Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, hieß es. Der Mann sei wenig später von einer Polizeistreife aufgegriffen worden. Ihn erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.