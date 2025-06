Mann verletzt zwölf Menschen mit Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat zwölf Menschen in einem Supermarkt in der Karlsruher Innenstadt mit seinem Pfefferspray verletzt. Der 61-Jährige habe sich zuvor mit einem 20-Jährigen gestritten und geprügelt, teilte die Polizei mit. Der Mann habe das Pfefferspray genutzt, damit der 20-Jährige nicht weggehe, so die Polizei weiter.

Das Spray erreichte demnach auch Kunden des Marktes und Passanten auf der Straße. Unter den Verletzten sind nach Polizeiangaben auch Kinder und Polizeibeamte. Die Verletzten hatten den Angaben nach gereizte Augen sowie gereizte Atemwege. Sie wurden vor Ort behandelt, manche mussten zudem in eine Klinik gebracht werden.