Als er mit einem Finger in die Kette seines Motorrads gerät, erleidet ein Mann sehr schwere Verletzungen. (Symbolbild)

Eine schwere Verletzung an seiner Hand hat sich ein 54 Jahre alter Mann beim Putzen seines Motorrads in Rottenburg (Kreis Tübingen) zugezogen. Ein Putztuch habe sich zwischen der Motorradkette und dem Zahnrad der Maschine verfangen, teilte die Polizei mit.

Beim Versuch das Tuch aus der Kette zu entfernen, wurde die linke Hand des 54-Jährigen in die Kette gezogen, woraufhin er sich am Daumen schwerste Verletzungen zuzog. Er kam in eine Klinik.