Mann und zwei Kinder sterben bei Unfall in Freiburg

Drei Menschen sind infolge eines Unfalls bei Freiburg ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Ein mit sieben Personen besetztes Auto sei auf einem Parkplatz parallel zur Bundesstraße mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit auf einen geparkten Lastwagen aufgefahren und unmittelbar in Brand geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zeugen konnten alle Sieben aus dem brennenden Fahrzeug retten, wie es hieß. Ein 27-Jähriger und ein 6 Jahre altes Mädchen erlagen aber noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Eine 13-Jährige starb später im Krankenhaus.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Auch der 46 Jahre alte Fahrer, eine 34-Jährige und zwei Jungen im Alter von 3 und 7 Jahren kamen schwer verletzt in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem waren Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Frau und der 46-Jährige seien die Eltern der Kinder. Auch der 27-Jährige sei mit ihnen verwandt. Das genaue Verhältnis müsse noch geklärt werden.

Parkplatz-Einfahrt nicht erkannt?

»Details zur genauen Unfallursache sind noch unklar«, teilten die Ermittler mit. Nach Auskunft des Polizeisprechers liegt die Einfahrt zu dem Parkplatz so eng an der Bundesstraße, dass dies durchaus mal verwechselt würde. Der Unfall hatte sich am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ereignet.

Rund 35 Haupt- und Ehrenamtliche von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Maltesern waren nach eigenen Angaben im Einsatz. Neben mehreren Notärzten sei unter anderem ein Kriseninterventionsteam vor Ort gewesen.