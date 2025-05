Mann taucht nach Sprung in See nicht mehr auf und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Schwimmen im Stadtsee in Staufen im Breisgau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein 45-Jähriger gestorben. Der Mann sei zunächst zu einer Insel geschwommen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er ins Wasser gesprungen - und nicht mehr aufgetaucht.

Passanten eilten demnach zu Hilfe und zogen den Mann ans Ufer. Reanimationsversuche der Helfer sowie vom Notarzt und Rettungsdienst blieben den Angaben zufolge erfolglos.

Knappe 30 Kilometer entfernt und ebenfalls am Samstag starb ein 53 Jahre alter Mann in einem Baggersee in Neuenburg am Rhein. Die Beamten waren von seinem Begleiter alarmiert worden, nachdem der Badebesucher verschwunden war. Mithilfe einer Drohne wurde er tot im Wasser gefunden.

Beide Männer seien ersten Erkenntnissen zufolge ertrunken, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Ursache und der Hergang müssten noch ermittelt werden.