Mann stirbt nach Auseinandersetzung an Unterführung in Wendlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WENDLINGEN. Eine Woche nach der körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner an einer Bahnhofsunterführung in Wendlingen (Kreis Esslingen) ist ein Mann gestorben. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge erlag der 66-Jährige seinen Verletzungen am Montag im Krankenhaus. Sein 36 Jahre alter Kontrahent befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Senior und der jüngere Mann wohnen beide in einer Geflüchtetenunterkunft und waren an der Unterführung aufeinandergetroffen. Der Jüngere soll den Älteren mit Schlägen und Tritten auch gegen den Kopf schwer verletzt haben. Jener kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 36-Jährige ist wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt. Kurz nach der Auseinandersetzung meldete er sich bei der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. (dpa)