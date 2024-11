Mann stirbt bei Streit auf Parkplatz - Festnahmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz im Landkreis Schwäbisch Hall tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden nach dem Vorfall am Samstagabend in Oberrot drei Verdächtige in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen.

Bei den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen handelte es sich ersten Erkenntnissen der Polizei nach um Lkw-Fahrer. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Ob sich die Männer bereits kannten, war ebenfalls noch unklar.