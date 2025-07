Mann stirbt bei Frontalcrash - Verletzte bei Unfall in Mücke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3325 in der mittelhessischen Gemeinde Mücke (Vogelsbergkreis) ist ein 64 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden laut Polizei zum Teil schwer verletzt, darunter drei Kinder aus Baden-Württemberg im Alter zwischen drei und sechs Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eines der Fahrzeuge gegen 15.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Ortsteilen Merlau und Nieder-Ohmen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die 57 Jahre alte Fahrerin von einem der Autos erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 64-jähriger Beifahrer aus der Gemeinde Mücke starb demnach noch an der Unfallstelle.

Drei Kinder unter den Verletzten

In dem anderen Auto befanden sich nach Angaben der Polizei fünf Personen aus dem Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg. Die 59-jährige Fahrerin wurde demnach ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 63-jähriger Mitfahrer sowie die drei Kinder kamen mit leichteren Verletzungen in umliegende Kliniken.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 70.000 Euro. Ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Landstraße war wegen der Unfallaufnahme bis in den Abend hinein voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.