Mann sticht in Magstadt auf seine Freundin ein - Festnahme

MAGSTADT. Weil er seiner Freundin in Magstadt (Kreis Böblingen) schwere Stichverletzungen zugefügt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Dem 38-Jährige wird versuchte Tötung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll seine Lebensgefährtin am Samstag nach einem Streit im gemeinsam bewohnten Haus schwer verletzt haben. Die 37-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Mann wurde nach der Tat an seiner Wohnanschrift festgenommen. Zur möglichen Tatwaffe und zu Hintergründen machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. (dpa)