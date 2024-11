Mann stößt im eigenen Haus auf Versteck mit Kriegsmunition

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Renovierungsarbeiten in einem Privathaus in Rickenbach (Landkreis Waldshut) hat der Besitzer ein Versteck mit Kriegsmunition gefunden. Zwei stark verrostete Granaten und 50 Gewehrpatronen seien über Jahrzehnte auf dem Dachboden unentdeckt geblieben, teilte die Polizei mit. Das Kampfmittelbeseitigungsteam des Landes Baden-Württemberg sollte die Munition nun aus dem Haus entfernen und entsorgen. Von der Munition gehe keine direkte Gefahr aus, hieß es. Die Besitzer könnten das Haus im Anschluss weiter renovieren. Wer die Munition in dem Haus versteckt hat, ist nicht bekannt.