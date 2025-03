Mann soll zwei Kinder sexuell missbraucht haben - Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er Kinder in Stuttgart und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) sexuell missbraucht haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler nahmen den 29-Jährigen am Freitag in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Verdächtige soll im Juni vergangenen Jahres eine damals Achtjährige in Stuttgart in ein Gebüsch gezogen, das Mädchen sexuell bedrängt haben und dann geflohen sein. Im September soll er eine Neunjährige in Bruchsal von einem Fahrrad aus angesprochen haben, die mit ihrem Hund spazieren war. Der Mann soll das Kind zu Boden gedrückt und am Körper berührt haben. Ermittlungen hatten die Polizei zu einem Zusammenhang beider Taten geführt.

Über den Fall war auch in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY« berichtet worden. Von den mehr als 160 danach eingegangenen Hinweisen sei aber keiner entscheidend gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Ermittler hatten an beiden Tatorten Spuren gesichert und eine DNA-Probe von dem 29-Jährigen erhoben. Nach einem Abgleich habe sich ein Tatverdacht ergeben. Zudem habe ein Zeugenhinweis zu dem mutmaßlich vom Täter genutzten Fahrrad zum Verdächtigen geführt.