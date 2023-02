Aktuell Land

Mann soll zahlreiche Autoreifen zerstochen haben

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann soll in Böblingen die Reifen von mindestens zwölf geparkten Autos durchstochen und einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet haben. Beamte nahmen den 41-Jährigen nach einem Zeugenhinweis fest. Er wurde am Donnerstag in ein Gefängnis gebracht.