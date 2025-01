Mann soll Wohnung angezündet haben - Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er einen Brand in einer Wohnung in Lörrach gelegt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 32-Jährige am Montag in Lörrach vorläufig festgenommen. Es bestehe der Verdacht der schweren Brandstiftung.

Den Angaben nach bemerkte die Lebensgefährtin des Mannes am Montag den Brand in der gemeinsamen Wohnung, nachdem sie nach Hause gekommen war. Ihr Freund soll nicht mehr vor Ort gewesen sein. Die Feuerwehr löschte den Brand, doch die Wohnung brannte aus. Auf andere Gebäude griffen die Flammen nicht über. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt. Hintergründe teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.