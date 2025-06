Mann soll Paar mit Tötung von Ehefrau beauftragt haben

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Waldenburg (Symbolbild)

Ein Mann soll ein Paar beauftragt haben, in Waldenburg (Hohenlohekreis) seine Ehefrau zu überfahren und so zu töten. Die 30-Jährige wurde vor einem Kindergarten angefahren und überlebte den mutmaßlichen Tötungsversuch schwer verletzt. Die Frau sei noch im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Ehemann, ein 41 Jahre alter Deutscher, sowie dessen mutmaßliche Komplizen, ein 28-jähriger Türke und dessen 33-jährige, deutsch-russische Lebensgefährtin, seien festgenommen worden. Der 28-Jährige und die 33-Jährige wurden am Montag an ihrem jeweiligen Wohnort in Bretzfeld, Öhringen (beide Hohenlohekreis) angetroffen, hieß es weiter.

Der 41-Jährige wurde den Angaben zufolge nach längerer Observation von Ermittlern in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft.

Polizei ging zunächst von Unfall aus

Bei der Tat vor etwa zwei Wochen ging die Polizei ihren Angaben zufolge zunächst von einem Unfall aus. Wie es zu dem Verdacht auf ein Tötungsdelikt kam, darüber machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ebenso wenig gab die Polizei ein mögliches Motiv bekannt. Ob die Verdächtigen sich zu den Anschuldigungen geäußert haben, blieb ebenfalls unklar.

Das Fahrzeug wurde kurz nach dem Vorfall in einer Tiefgarage in Öhringen gefunden und sichergestellt. Eine zwanzigköpfige Ermittlungsgruppe »Schiller«, benannt nach der Straße, in der es zu der mutmaßlichen Tat kam, wurde eingerichtet.