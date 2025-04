Mann soll mit Messer auf Vertreter losgegangen sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll in Karlsruhe zwei Vertreter eines Telefonanbieters mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz aus, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Vertreter im Alter von 22 und 29 Jahren hätten bei dem Mann geklingelt. Als der 44-Jährige die Tür öffnete, habe er sie aggressiv zum Gehen aufgefordert und ein Messer bedrohlich in deren Richtung gehalten.

Im weiteren Verlauf klingelten die Vertreter bei einem weiteren Nachbar, was der psychisch auffällige Mann wieder mitbekam. Er trat erneut vor die Wohnungstür. Diesmal soll er gezielte Stichbewegungen mit dem Messer in Richtung der Opfer gemacht haben, woraufhin diese flüchteten. Einen der Vertreter habe der Mann dann noch gestoßen, sodass dieser sich auf der Treppe am Knöchel verletzte.

Die Polizei kam mit zahlreichen Einsatzkräften zum Tatort. Vor Ort konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.