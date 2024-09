Mann soll Menschen mit Axt bedroht haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann soll an den Bahnhöfen in Herbolzheim und Kenzingen (Kreis Emmendingen) mehrere Menschen mit einer Axt bedroht haben. Angaben der Bundespolizei zufolge soll der 33-Jährige am Samstag zunächst an einem Bahnsteig in Herbolzheim mit vier Männern in Streit geraten sein und eine Axt aus seinem Rucksack geholt haben. Der Grund für den Streit, ob sich die Beteiligten kannten und inwiefern es zu einer Bedrohung kam, war einer Polizeisprecherin zufolge zunächst unklar. Im Anschluss soll der Mann im Zug nach Kenzingen gefahren sein und einen weiteren Menschen bedroht haben. Dort stellte ihn die Polizei. Er kam in eine Spezialklinik. Verletzt wurde niemand.