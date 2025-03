Mann soll Jugendliche mit Axt bedroht haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein unbekannter Mann soll im Ostalbkreis eine Gruppe Jugendlicher mit einer Axt bedroht haben. Die Gruppe hielt sich am Samstagabend auf dem Gelände eines Freibads an einem See in Ellwangen auf, wie die Polizei mitteilte.

Nach Aussagen der Jugendlichen sei der Mann auf die Gruppe zugekommen und habe sie beschuldigt, Zigaretten weggeworfen zu haben. Als er sie mit der Axt bedrohte, liefen die Jugendlichen demnach in unterschiedliche Richtungen davon. Laut einem Polizeisprecher waren die Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahre alt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.