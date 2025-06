Mann soll eigene Mutter lebensgefährlich verletzt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 33-Jähriger soll seine Mutter lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Angaben nach hatte der Sohn am Montag die Rettungskräfte in die gemeinsame Wohnung in Tübingen gerufen. Die Mutter habe mehrere lebensgefährlichen Verletzungen gehabt und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der psychisch auffällige Sohn stehe in Verdacht, seine Mutter mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern an, wie es hieß.