Mann soll Ehefrau mit Messer getötet haben - U-Haft

Nachdem ein Senior Ende Februar in Esslingen seine Ehefrau mit einem Messer getötet haben soll, sitzt der 72-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er war bereits einige Tage später einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 72-Jährige kam am Montag in ein Justizvollzugskrankenhaus. Bis dahin war er den Angaben zufolge in einer Klinik behandelt worden.

Der Mann soll nicht nur seine gleichaltrige Ehefrau getötet, sondern auch sich selbst lebensgefährlich verletzt haben. Angehörige hatten die Polizei angerufen und mitgeteilt, es gebe Streit bei den Eltern und eine Bedrohung der Ehefrau. Die Einsatzkräfte fanden die leblose Frau in der Wohnung, außerdem ihren schwer verletzten Ehemann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der 72-Jährige ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zum genauen Ablauf des Geschehens dauern noch an.