Mann soll Bekannten mit Schraubendreher angegriffen haben

Mit einem Schraubendreher soll ein Mann in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) versucht haben, einen Bekannten zu töten. Nach der Tat am Mittwochabend flüchtete der Mann, wurde aber wenig später in Ludwigsburg gefasst und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Polizeiangaben soll er den 57 Jahre alten Bekannten gezielt auf dem Nachhauseweg abgepasst, mit Pfefferspray attackiert und anschließend mehrfach mit einem Schraubendreher verletzt haben. Das Opfer überlebte, zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.

Zum Zeitpunkt der Festnahme war der 46-Jährige in Begleitung eines 20-jährigen Mannes. Dessen Rolle in dem Fall ist laut Polizei noch unklar. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.