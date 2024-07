Mann soll auf Balkon mit Waffe hantiert haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein alkoholisierter Mann soll in Heilbronn von einem Balkon aus mehrere Kinder und Jugendliche mit einer Waffe anvisiert haben. Der 36-Jährige solle gestikuliert haben, er werde sie umbringen, teilte die Polizei mit. Die Polizei war am Samstagabend mit einer zweistelligen Zahl an Streifen im Einsatz. Nach dem Notruf sei das Gebäude umstellt und abgesperrt worden. In der Wohnung seien zwei Luftdruckgewehre, eine Schreckschusswaffe und drei Messer entdeckt und sichergestellt worden. Der Mann wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittele wegen Bedrohung mit einer Waffe.