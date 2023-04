Aktuell Land

Mann setzt beim Unkrautvernichten Haus in Brand

Beim Unkrautvernichten hat ein 72-Jähriger in Bayern nahe der Grenze zu Baden-Württemberg ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden um die 100.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstag demnach niemand.