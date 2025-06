Mann schießt mit Schreckschusspistole und verletzt anderen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Singen (Kreis Konstanz) ist ein junger Mann mit einer Schreckschusspistole an der Hand verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Gruppen waren am Sonntagmorgen vor einem Schnellrestaurant in Streit geraten, dann fuhren drei der Beteiligten in einem Auto davon und parkten in einer Straße. Ihre vier Kontrahenten sollen ihnen hinterhergefahren sein.

Einer von ihnen soll zunächst mit einem Messer das Auto der anderen beschädigt haben. Danach soll der 18-Jährige mit einer Schreckschusspistole auf einen 21-Jährigen gezielt und diesen verletzt haben. Im Anschluss soll er noch weitere Schüsse abgegeben haben, die aber niemanden verletzten. Ein weiterer 18-Jähriger soll einen anderen mit einem Messer bedroht haben. Wie sich die Situation auflöste, war laut einer Polizeisprecherin zunächst nicht bekannt. Ein Zeuge rief die Polizei. Ob sich die beiden Gruppen im Vorfeld kannten, war unklar. Die Hintergründe müssten ermittelt werden, hieß es.