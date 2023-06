Aktuell Land

Mann rettet sich aus brennendem Auto auf A8

Ein Mann hat sich auf der Autobahn 8 nach Hinweisen von anderen Fahrern aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 61-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer nahm am Mittwoch im Bereich der Anschlussstelle Esslingen bei Ostfildern laut Polizei zunächst ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug wahr. Auch ließ die Leistung des Autos nach. Der Mann wechselte daraufhin auf den Standstreifen.