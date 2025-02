Mann randaliert mit Waffe in Hotel am Bodensee - Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einem Hotel in Konstanz am Bodensee ist ein 35-Jähriger festgenommen worden. Der Mann habe auf einem Balkon mit einer Waffe in die Luft geschossen und im Hotelzimmer randaliert, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht von einer Schreckschusspistole aus. Er habe zudem auf dem Balkon lautstark geschrien. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Das Amtsgericht Konstanz erließ einen Durchsuchungsbeschluss, zur Durchsetzung wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen. Vor dessen Einsatz kam der Mann aber freiwillig aus seinem Zimmer und wurde vorläufig festgenommen. Zu den Hintergründen des Vorfalls werde jetzt ermittelt, so die Polizei.