Mann randaliert mit Axt und greift Polizisten an

Ein Betrunkener hat mit einer Axt in einem Baumarkt und bei einem Busunternehmen randaliert . (Symbolbild)

Mit einer Axt hat ein Mann im Kreis Schwäbisch Hall randaliert und versucht, mehrere Polizisten anzugreifen. Er war stark betrunken, wie die Polizei mitteilte. Der 55-Jährige soll bereits am Mittwoch in Gerabronn zunächst in einem Baumarkt randaliert und auf dem Parkplatz eines Busunternehmens mehrere Busse beschädigt haben.

Als die eingetroffenen Polizisten den Mann festnehmen wollten, habe er sich gewehrt. Er legte die Axt zur Seite, beleidigte die Beamten und versuchte, sie zu schlagen und zu treten. Der Mann wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist laut einem Polizeisprecher bislang unklar.